Il fratello di Maradona pronto a candidarsi a Napoli, manca solo la cittadinanza

Hugo Maradona è pronto a candidarsi alle amministrative di ottobre di Napoli con il centro-destra ma manca ancora la cittadinanza, richiesta da anni essendo... 04.08.2021, Sputnik Italia

italia

politica

napoli

Hugo Hernán Maradona, il più giovane dei fratelli Maradona (1969), dopo Raúl Alfredo Maradona Franco (1966), e il ben più noto Diego Armando Maradona (1960-2020), è pronto a candidarsi alle prossime elezioni amministrative a Napoli, capolista di "Napoli Capitale", associazione politica guidata da Enzo Rivellini, a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca per l'area di centrodestra.Hugo giocò in diversi campionati da centrocampista, tra cui Argentina, Italia, Spagna, Austria, e Giappone, senza tuttavia raggiungere mai i livelli del fratello maggiore che pure ne sostenne la carriera sportiva. Nel 1987, fu acquistato su pressione di Diego dal Napoli, che lo girò in prestito all'Ascoli, allora militante in Serie A. Giocò con la squadra marchigiana 13 partite senza segnare reti e venne ceduto alla fine della stagione al Rayo Vallecano in Spagna. Nel 1989 fu acquistato dal Rapid Vienna, e dopo quest'esperienza tornò in Sud America, in Venezuela. Giocò infine nella J-League giapponese dal 1992 al 1997.Dopo il ritiro da giocatore si è stabilito a Napoli, dove si è sposato e ha diretto una scuola di calcio e dove si è effettivamente impegnato per lo sport giovanile.C’è tuttavia un problema, pur essendo sposato con la napoletana Paola Morra dal 2016, e avendo presentato regolare richiesta, Hugo non ha ancora la cittadinanza e la data delle amministrative (3 e 4 ottobre), si avvicina velocemente."Domani andremo a presentare un'istanza al Prefetto" ha annunciato Rivellini a tale proposito.

