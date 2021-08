https://it.sputniknews.com/20210804/il-covid-a-tokyo-durante-le-olimpiadi-giunti-a-4166-casi-12377765.html

Il Covid a Tokyo durante le Olimpiadi, giunti a 4,166 casi

Il Covid a Tokyo durante le Olimpiadi, giunti a 4,166 casi

Sono 4.166 i nuovi casi riportati a Tokyo nella giornata di mercoledì 3 agosto, ovvero 457 casi di positivi al Covid-19 in più rispetto a martedì scrive il... 04.08.2021

Scomponendo i dati per fasce di età, si scopre che i casi maggiori si riscontrano in una popolazione molto giovane e compresa tra i 19 ed i 40 anni. Tra i ventenni si segnalano 1380 casi, 885 tra i trentenni e 658 tra i quarantenni, al di sotto dei 19 anni i casi sono 511.Nella città di Tokyo le persone ricoverate in ospedale con sintomi severi sono 115, tre in più del giorno precedente. A livello nazionale il dato delle ospedalizzazioni per casi Covid-19 severi si ferma a 777, ovvero 23 in più rispetto al giorno precedente.Questi casi vanno rapportati ai numeri della popolazione della megalopoli di Tokyo, dove vivono 13,96 milioni di persone.Le Olimpiadi di Tokyo 2020 proseguiranno fino al termine previsto per il giorno 8 agosto avevano ribadito le autorità governative nipponiche.Quest’oggi in gara l’Italia della pallavolo e della pallanuoto, oltre al quartetto del ciclismo su pista.Domani nella 4x100 maschile ci sarà anche Marcell Jacobs per l’Italia.

