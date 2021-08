https://it.sputniknews.com/20210804/i-talebani-rivendicano-lattacco-al-ministro-della-difesa-afghano-a-kabul-12377640.html

I talebani rivendicano l'attacco al ministro della Difesa afghano a Kabul

I talebani rivendicano l'attacco al ministro della Difesa afghano a Kabul

I talebani* hanno rivendicato l'attacco di martedì sera alla casa del ministro della Difesa afghano, il Generale Bismillah Khan Mohammadi, a Kabul. 04.08.2021, Sputnik Italia

Ieri sera, martedì 3 agosto, un'auto è esplosa nella capitale afghana vicino alla casa del ministro della Difesa, il generale Bismillah Khan Mohammadi. Il ministro non è rimasto ferito nell'attentato.Il gruppo ha avvertito che attacchi simili rivolti ad alti funzionari del governo afghano continueranno.Nella tarda serata di martedì sono state segnalate esplosioni multiple e sporadici spari nella capitale afghana vicino alla residenza del ministro della Difesa in carica e al ministero.Secondo i testimoni, un'auto è stata fatta esplodere vicino alla residenza del ministro, dopo di che diverse persone armate sono entrate nell'edificio. Le forze governative hanno affrontato gli uomini armati non identificati per oltre quattro ore.Mohammadi ha poi affermato che lui e la sua famiglia erano al sicuro dopo l'"attacco terroristico" alla sua residenza. TOLOnews ha riferito che alcune delle sue guardie di sicurezza erano rimaste ferite durante gli scontri.Il ministero degli interni del Paese ha annunciato che almeno otto persone sono state uccise e oltre 20 ferite nell'esplosione di un'autobomba vicino alla residenza di Mohammadi.L'attacco è avvenuto mentre i talebani hanno intensificato la lotta contro le forze governative sostenute dagli Stati Uniti in una campagna per prendere il controllo dell'Afghanistan mentre le forze americane completano il loro ritiro dopo 20 anni di guerra. Il gruppo di insorti afferma di controllare oltre l'85 percento del territorio del paese, così come il 90 percento delle aree di confine. Il governo afghano ha respinto queste affermazioni come propaganda.*I talebani sono un gruppo terroristico bandito in Russia.

