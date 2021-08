https://it.sputniknews.com/20210804/hacker-contro-la-regione-lazio-indagano-anche-fbi-ed-europol-12385356.html

Hacker contro la Regione Lazio: indagano anche Fbi ed Europol

Anche Europol ed Fbi partecipano agli accertamenti della Polizia Postale per risalire agli hacker che hanno attaccato i sistemi informatici della Regione Lazio.

2021-08-04T17:29+0200

"I livelli che avevamo sono standard, elevati e certificati, partner di sicurezza della Regione è da oltre due anni il gruppo Leonardo”, ha aggiunto D’Amato, assicurando che entro 72 ore sarà possibile tornare a prenotare le vaccinazioni anti-Covid grazie a “due nuove piattaforme".Gli ultimi ad esprimere critiche, in ordine di tempo, sono stati i deputati e gli europarlamentari romani del Movimento 5 Stelle. “Una settimana fa la Corte dei Conti ha messo nero su bianco in un dossier tutte le falle dei sistemi informatici della regione Lazio, ma soprattutto le gravi carenze e l’inadeguatezza dell’amministrazione regionale guidata da Nicola Zingaretti”, dichiarano in una nota.“Mancanza di coordinamento, scarsissimi investimenti, risorse del tutto inadeguate e soprattutto una totale assenza di regia tale da far sembrare che la gestione dei sistemi informatici della sanità laziale fosse affidata quasi interamente al caso: sono solo alcuni dei tantissimi aspetti problematici su questo fronte su cui la magistratura contabile ha acceso un faro”, denunciano i grillini.Si cerca di capire chi ci sia dietro l’attacco hacker, partito dal pc di un dipendente di Lazio Crea in smartworking, che con un ransomware cryptolocker ha bloccato i sistemi della Regione e se la metodologia usata combaci con quella riscontrata in altri attacchi già sferrati in Italia e fuori dai confini nazionali.Ieri, in un’intervista a Sputnik Italia, Pierluigi Paganini, esperto di cyber sicurezza, aveva reso noto come le operazioni di ripristino fossero rese più difficili dal fatto che gli hacker sarebbero riusciti a criptare anche i backup. “Potrebbe essere un errore grossolano nella gestione della struttura. In sostanza i backup erano posti nella stessa rete che è stata presa di mira dal ransomware. Questa è una pratica non corretta”, aveva commentato l’analista.

2021

