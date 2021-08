https://it.sputniknews.com/20210804/green-pass-nei-musei-sono-luoghi-di-inclusione-e-il-direttore-si-dimette-12378598.html

"Green pass nei musei? Sono luoghi di inclusione". E il direttore si dimette



Fabrizio Masucci, direttore del Museo Cappella San Severo, nel centro di Napoli, ha deciso di dimettersi per protestare contro l'obbligo del green pass per accedere ai luoghi della cultura: "I musei non possono essere strumentalizzati".

“L’obbligo di richiedere l’esibizione del green pass per l’accesso ai musei non è legato a valutazioni di carattere epidemiologico specificamente riferite ai contesti museali, ma è stato considerato esclusivamente uno strumento utile, fra tantissimi altri, allo scopo (…) di ottenere più numerose adesioni alla campagna vaccinale. Senza assolutamente entrare nel merito dello scopo che ha inteso prefiggersi il Governo, e non avendo ovviamente pregiudizi di sorta nei confronti dei vaccini, obietto tuttavia che i musei non debbano e non possano essere strumentalizzati per ottenere qualsivoglia scopo estraneo alle loro naturali finalità, specie quando tale strumentalizzazione contribuisca inevitabilmente a compromettere, invece che favorire, la coesione sociale, in aperto contrasto con una delle più intrinseche missioni di un museo”. Con queste parole Fabrizio Masucci, direttore del Museo Cappella San Severo, nel centro di Napoli, ha annunciato le sue dimissioni. “Un passo di lato”, il suo, come lo definisce nella lunga lettera pubblicata sul portale del sito culturale, per protestare contro l’obbligo del green pass per accedere ai musei e ai luoghi della cultura.Luoghi in cui, secondo Masucci, accessi contingentati, misurazione della temperatura, mascherine e igienizzazione delle mani, assieme ad altre regole di sicurezza, minimizzano il rischio di contagio. “Durante la grave crisi che stiamo attraversando, - ha ricordato il direttore dimissionario - abbiamo rispettato senza nulla eccepire lunghi periodi di chiusura”. L’appello al governo, quindi, è a “riconsiderare una decisione che coinvolge aspetti socioculturali di rilevante interesse collettivo, al fine di risparmiare almeno ai musei, riserva aurea di civiltà, lo scomodo ruolo di bersaglio delle intemperanze dell’arena mediatica”.La lettera si conclude ricordando che “per la radicata cultura della legalità” il museo osserverà le nuove regole che entreranno in vigore a partire da venerdì. Il museo partenopeo, che prima della pandemia accoglieva ogni anno centinaia di migliaia di visitatori ospita la celebre scultura del Cristo velato, realizzata da Giuseppe Sanmartino. Ora a prendere le redini del gioiello del centro di Napoli, sarà Maria Alessandra Masucci, sorella dell’ex direttore e già consigliere di amministrazione. Masucci, comunica il museo, “rimarrà nel consiglio di amministrazione, come consigliere a titolo gratuito”.Solidarietà a Masucci è stata espressa anche dall’eurodeputato di FdI, Sergio Berlato. “L'arte e la bellezza – ha scritto il politico sui social - devono essere patrimonio di tutti e la possibilità di accedervi non deve vedere alcuna discriminazione”.

