Green pass, Montecitorio si adegua, ma il Senato non lo adotta ancora

La Camera dei deputati ha imposto il green pass ai deputati per partecipare alle sessioni in aula, ma in generale per accedere a Montecitorio e partecipare a... 04.08.2021, Sputnik Italia

Da venerdì 6 agosto per accedere a eventi, conferenze stampa, concorsi, alla Biblioteca ‘Nilde Iotti’ e all’Archivio sarà necessario avere la certificazione, che si ottiene con vaccino, tampone negativo nelle ore precedenti o con la guarigione dal Covid.Ma non ovunque, poiché al Senato la presidente Casellati non ha fatto lo stesso, almeno non per ora.La richiesta di Fratelli d’ItaliaAnche Fratelli d’Italia aveva richiesto che i parlamentari dessero l’esempio, se proprio si deve adottare il green pass per andare al ristorante, allora perché non nei palazzi del potere?Nel Partito Democratico è il senatore Andrea Marcucci, ex caporgruppo, a chiedere che il Senato si adegui.

