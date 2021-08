https://it.sputniknews.com/20210804/gli-scienziati-hanno-scoperto-una-pianta-che-potrebbe-aiutare-a-curare-anche-il-covid-19-12379444.html

Gli scienziati hanno scoperto una pianta che potrebbe aiutare a curare anche il COVID-19

Gli scienziati hanno scoperto una pianta che potrebbe aiutare a curare anche il COVID-19

Scienziati australiani hanno pubblicato uno studio scientifico che dimostrerebbe come la Nigella sativa, quella che chiamiamo comunemente ‘cumino nero’... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T20:42+0200

2021-08-04T20:42+0200

2021-08-04T20:42+0200

mondo

medicina

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/04/12379419_80:0:2000:1080_1920x0_80_0_0_802db44f32641cea172b690c8698fd7e.jpg

I semi della Nigella Sativa, quelli che comunemente vengono chiamati ‘cumino nero’, sono apprezzati per le loro proprietà curative da tempo immemorabile. Già nell’antico Egitto erano noti per le loro proprietà medicamentali - tracce di olio di cumino nero sono state trovate persino nella tomba Tutankhamon.Pare che Ippocrate consigliasse infusi di questa pianta per i disturbi digestivi e disintossicare l’organismo mentre nelle culture arabe, i semi sono da sempre noti come ‘semi benedetti’, mentre in India e in Cina l'olio di cumino è ancora oggi usato come "antibiotico naturale".Dagli anni ’60 anche la scienza ha iniziato a interessarsi ai benefici che le antiche tradizioni attribuiscono a questi semi.Si è quindi scoperto che le doti accreditate a questa pianta e ai suoi semi non solo leggende. Il cumino nero è effettivamente ricco di vitamine, sali minerali, acido oleico e acido linoleico. Alla scienza è quindi già noto che abbia qualità antinfiammatorie, analgesiche, antibatteriche, antiossidanti, immunostimolanti e che sia anche un discreto broncodilatatore.Il nuovo studio australiano, pubblicato sulla rivista Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, conferma tutto ciò e aggiunge che il timochinone, sostanza contenuta nella pianta di Nigella, può essere utile anche nel trattamento del Covid-19.Questa sostanza, sostengono i ricercatori, sarebbe in grado di legarsi alla proteina S del coronavirus e contrastare lo sviluppo delle infezioni polmonari."Questa sostanza ha anche la capacità di bloccare la tempesta di citochine che si verifica nei pazienti gravemente malati ricoverati in ospedale con COVID-19", ha affermato l'autore principale dello studio, il professore dell'Australian Catholic University (ACU), Kaniz Fatima Shad.Gli esperti hanno identificato altre proprietà benefiche del timochinone. In particolare, aiuta nel trattamento dell'ipertensione, del colesterolo alto e del diabete mellito e si è anche dimostrato efficace nel contrastare lo Strafilococco aureo, responsabile di diverse infezioni suppurative acute.Inoltre i ricercatori hanno osservato che, come agente antinfiammatorio, questa pianta aiuta i pazienti con rinite allergica e sinusite, eczema e osteoartrite, confermando con la scienza l’uso che le antiche tradizioni avevano da sempre fatto delle sue buone proprietà.

raus jUEde Fanno di tutto pur di non restituire ai popoli l'idrossiclorochina per curarsi. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, medicina, scienza e tech, coronavirus nel mondo