https://it.sputniknews.com/20210804/germania-inviera-nei-paesi-in-via-di-sviluppo-i-vaccini-astrazeneca-ordinati-in-precedenza-12382513.html

Germania invierà nei Paesi in via di sviluppo i vaccini AstraZeneca ordinati in precedenza

Germania invierà nei Paesi in via di sviluppo i vaccini AstraZeneca ordinati in precedenza

A comunicare questa decisione è il ministero della Salute tedesco. 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T15:19+0200

2021-08-04T15:19+0200

2021-08-04T15:19+0200

germania

vaccino

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10346726_0:109:1890:1172_1920x0_80_0_0_c4b2c451f9c64315bbfde7f6f6c38358.jpg

La Germania inizierà a reindirizzare i volumi delle dosi del siero anti-Covid di AstraZeneca ordinati per la campagna di vaccinazione nazionale verso i Paesi in via di sviluppo; il primo lotto che verrà esportato sarà di 1,3 milioni di dosi, ha affermato il ministro della Sanità tedesco Jens Spahn. I vaccini saranno donati alla piattaforma internazionale Covax, che fornisce i sieri immunizzanti contro il coronavirus ai Paesi in via di sviluppo con finanziamenti internazionali. La Germania ha sostenuto finanziariamente Covax fino ad oggi, ma ora fornirà i vaccini, che arriveranno direttamente nei Paesi in via di sviluppo senza transitare nel Paese teutonico. Inoltre la Germania sta rinunciando temporaneamente ad un lotto di vaccini di Johnson & Johnson da 1,7 milioni di dosi, che doveva arrivare nel Paese ad agosto. Berlino ha deciso di reindirizzare le dosi nei Paesi europei dove c'è una maggiore necessità. Nel caso servisse, la Germania riceverà le dosi necessarie di questo vaccino in un secondo momento, oppure può inviarle in altri Paesi.

https://it.sputniknews.com/20210804/la-regione-sardegna-chiede-stop-a-vaccini-astrazeneca-e-jj-12381373.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, vaccino, coronavirus nel mondo