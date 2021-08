https://it.sputniknews.com/20210804/fratelli-ditalia-chiede-di-dare-il-green-pass-anche-ai-vaccinati-con-sputnik-v-12385638.html

Fratelli d'Italia chiede di dare il green pass anche ai vaccinati con Sputnik V

Fratelli d'Italia chiede di dare il green pass anche ai vaccinati con Sputnik V

"Per evitare che il green pass, oltre a dividere i cittadini tra quelli di serie A e quelli di serie B, discrimini ulteriormente tra vaccinati di prima classe... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T18:50+0200

2021-08-04T18:50+0200

2021-08-04T19:00+0200

vaccinazione in italia

italia

coronavirus in italia

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/10325764_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c9fe209a0c9585a89f2c510013e0806.jpg

Ad ormai pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto legge varato dal governo Draghi, che estende l'uso del green pass, FdI ha esortato il governo a dare questo documento anche ai cittadini di San Marino e connazionali che si sono fatti vaccinare contro il Covid col siero russo del Centro Gamaleya nella Repubblica del Monte Titano.Fazzolari ha ricordato che a San Marino la campagna di vaccinazione contro il Covid è stata effettuata in gran parte con Sputnik V "anche per far fronte ai ritardi nella consegna dei vaccini promessi dal governo Conte".Nel corso della giornata il Fondo sovrano russo RDIF, responsabile della commercializzazione all'estero del vaccino Sputnik V, ha espresso ottimismo sul riconoscimento da parte dell'Ema del siero russo anti-Covid sviluppato dal Centro Gamaleya, nonostante le "dichiarazioni politicizzate" in senso contrario pervenute da rappresentanti della Commissione Europea.Anche se il vaccino russo anti-Covid Sputnik V non è ancora stato riconosciuto a livello europeo in quanto manca ancora il via libera dell'Ema, la Commissione Europea ha riconosciuto i certificati di vaccinazione contro il COVID-19 della Repubblica di San Marino, la maggior parte dei cui residenti è stata vaccinata con il vaccino russo Sputnik V.

https://it.sputniknews.com/20210727/san-marino-e-covid-free-grazie-al-vaccino-russo-sputnik-v-ci-ha-salvati-12292260.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccinazione in italia, italia, coronavirus in italia, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus