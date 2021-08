https://it.sputniknews.com/20210804/fondo-sovrano-russo-esprime-ottimismo-su-riconoscimento-vaccino-sputnik-v-da-ema-12383165.html

Fondo sovrano russo esprime ottimismo su riconoscimento vaccino Sputnik V da Ema

Fondo sovrano russo esprime ottimismo su riconoscimento vaccino Sputnik V da Ema

Le dichiarazioni politicizzate dei rappresentanti della Commissione Europea sulla mancanza di informazioni su Sputnik V sono deplorevoli, il processo di... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T17:57+0200

2021-08-04T17:57+0200

2021-08-04T17:57+0200

russia

unione europea

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/11531962_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_a76eb7b0c8d25558bd93e21edd589bb9.jpg

Dal 4 marzo lo Sputnik V è sottoposto alla procedura rolling review dell'Ema, organo responsabile dell'approvazione dei vaccini per l'uso sul mercato europeo. In precedenza la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen aveva sostenuto che l'Agenzia europea per i medicinali non aveva ancora ricevuto dati sufficienti per confermare la sicurezza del vaccino russo.Anche se il vaccino russo anti-Covid Sputnik V non è ancora stato riconosciuto a livello europeo in quanto manca ancora il via libera dell'Ema, la Commissione Europea ha riconosciuto i certificati di vaccinazione contro il COVID-19 della Repubblica di San Marino, la maggior parte dei cui residenti è stata vaccinata con il vaccino russo Sputnik V.

https://it.sputniknews.com/20210727/san-marino-e-covid-free-grazie-al-vaccino-russo-sputnik-v-ci-ha-salvati-12292260.html

Irina Derefko Solo ora, che hanno vaccinato la metà della popolazione europea!!! Io, sono nell'altra metà. Per essere chiaro. 1

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, unione europea, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus