Federica Pellegrini eletta nella commissione atleti del Cio, le sue parole

04.08.2021

Federica Pellegrini salta dalla vasca olimpionica direttamente nella commissione atleti del Cio, il Comitato olimpico internazionale, dove è stata appena eletta come terza più votata con 1658 voti dietro al cestista spagnolo Pau Gasol, primo con 1888 voti e dietro Maya Martina Wloszczowska, seconda e appartenente al ciclismo polacco. Al quarto posto il fiorettista giapponese Ota.La carica di Federica Pellegrini durerà fino al 2028, ed era da tempo che una atleta italiana mancava in questo ruolo. L’ultima è stata Manuela Di Centa fino al 2010.In precedenza grandi campioni italiani come Antonio Rossi, Pietro Piller Cottrer, Alessandra Sensini e Armin Zoeggeler non ce l’avevano fatta.La Pellegrini si è detta “molto contenta” ed anche “emozionata” per l’elezione, come riportato alla Gazzetta dello Sport.“Sono contenta di rimanere nel mondo dello sport e di fare qualcosa di davvero concreto per questa realtà”, ha proseguito la Pellegrini.“Di sicuro ora è il tempo di imparare l’inglese perfettamente e questa è una buonissima occasione”, dice Pellegrini ricordando che il ruolo la farà viaggiare molto a livello internazionale.Tra gli obiettivi della Pellegrini ci sono la lotta al doping, ma anche il mettere “al proprio agio gli sportivi durante la preparazione olimpica” e ha concluso, “noi atleti sappiamo cosa serve agli atleti e quindi sono contenta di essere dentro a questa commissione”.

