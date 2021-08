https://it.sputniknews.com/20210804/di-maio-avverte-chi-minaccia-governo-affossa-ripresa-del-paese-12383196.html

Di Maio avverte: chi minaccia governo affossa ripresa del Paese

Di Maio avverte: chi minaccia governo affossa ripresa del Paese

Il momento politico per l’Italia può essere delicato, perché è iniziato quello che viene definito “semestre bianco”, cioè gli ultimi 6 mesi di mandato del... 04.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-04T16:58+0200

2021-08-04T16:58+0200

2021-08-04T16:58+0200

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/10559078_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_b54e7dc6f13ec6c4ef9b58aaf5c9a926.jpg

E qualcuno potrebbe farsi tentare dalla situazione per togliersi i sassolini dalle scarpe e affossare il governo Draghi, sicuro che non si profilerebbero le elezioni politiche nel breve termine.In una recente intervista il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parla da leader dei pentastellati in attesa che nei prossimi due o tre giorni la base elettorale formalizzi Giuseppe Conte come nuovo capo politico.Ad ogni modo, “non vedo nessun rischio per l’esecutivo. E le assicuro che nel Movimento facciamo tutti parte della stessa comunità”, precisa per fugare ogni ombra e ogni dubbio sul suo partito in fase di rifondazione.I ‘piromani nella politica italiana’, gli incendiari sempre pronti a mettere in subbuglio e in discussione tutto, e che ha portato l’Italia ad avere nella sua storia repubblicana oltre 60 governi in sole 18 Legislature.Il grillino moderatoMa è il momento delle grandi decisioni e tutto il mondo le sta prendendo, “sui temi dell’ambiente, della sostenibilità: dobbiamo diventare un punto di riferimento intelligente e ragionevole su questo”.

Irina Derefko Moderato!!!!! E' un leccaculo di primissimo ordine!!!! 2

raus jUEde Il bene del Paese è quello di prendere questi impostori e traditori della politica per conto terzi (sion) e metterli in campi di concentramento a lavorare fino a consunzione. 1

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

luigi di maio