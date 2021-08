https://it.sputniknews.com/20210804/covid-bassetti-necessario-green-pass-internazionale-per-gli-ingressi-dallestero-12375363.html

Covid, Bassetti: "Necessario green pass internazionale per gli ingressi dall'estero"

Covid, Bassetti: "Necessario green pass internazionale per gli ingressi dall'estero"

Il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha espresso la sua preoccupazione sull'arrivo di ulteriori varianti sul... 04.08.2021, Sputnik Italia

"Dobbiamo imparare da quello che è già successo in passato e cioè seguire l'esempio della Germania che ha imposto il tampone negativo per entrare nel Paese", ha affermato Matteo Bassetti ad Adnkronos Salute.Secondo l'infettivologo la situazione del nuovo focolaio a Wuhan dimostra come il tracciamento e la gestione contumaciale adottati dalla Cina non sia sufficiente di fronte alla variante Delta.L'infettivologo ha quindi concluso affermando che in Europa, nonostante la più alta percentuale di vaccinati, è necessario proteggerci ulteriormente impedendo l'arrivo di varianti dall'estero.

