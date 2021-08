https://it.sputniknews.com/20210804/bitcoin-come-nuova-arma-della-guerra-fredda-tra-usa-e-cina-bloomberg-12387496.html

Può il bitcoin addirittura diventare una delle nuove armi di cui si doterà il governo degli Stati Uniti per opporsi alla Cina

Da una parte c’è la Cina sempre più ostile nei confronti del bitcoin e in generale delle criptovalute, ma non della moneta digitale nazionale. Dall’altra parte gli Stati Uniti che, nonostante le incertezze di questi anni, si avvia sulla strada della regolamentazione e non del divieto.Bitcoin ed Ethereum maturanoSecondo Bloomberg la polarizzazione Usa – Cina è parte di una fase di maturazione ulteriore del mercato delle criptovalute.Secondo l’analisi bitcoin avrebbe “costruito una base intorno ai 30.000 dollari che è simile ai 4.000 dollari all'inizio del 2019”. Inoltre si vedono “paralleli di prestazioni che potrebbero portare la criptovaluta di riferimento di nuovo in pista verso i 100.000 dollari”.Si ritiene inoltre che l’offerta della criptovaluta sta diminuendo, mentre la domanda continua ad aumentare grazie all’adozione nella maggior parte dei paesi dove vige il libero mercato.Per Bloomberg il mercato delle criptovalute si sta ponendo su basi rialziste e conferma come aveva scritto alcuni mesi fa che il “bitcoin sta diventando l’oro digitale in un mondo che va in quella direzione, mentre Ethereum è la piattaforma della digitalizzazione del denaro e della finanza”.

