Autobomba nei pressi del ministero della Difesa afghano, civili feriti

Ieri, martedì 3 agosto, un’esplosione è avvenuta vicino al ministero della Difesa governativo, lasciando feriti due civili e un funzionario della sicurezza, secondo quanto riportato dai media.Un veicolo è stato fatto esplodere vicino all'abitazione del ministro della Difesa afghano Bismillah Khan Mohammadi, dopodiché diverse persone armate sono entrate nei locali. In seguito, il ministro ha confermato di non essere rimasto ferito durante l'attacco.L'Afghanistan ha registrato un'ondata di violenza nelle ultime settimane quando i talebani* hanno intensificato la loro offensiva dopo che le truppe internazionali hanno iniziato a ritirarsi dal paese a maggio. I talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva sulle città.Il ritiro delle truppe è stato uno dei punti dell'accordo che talebani e Stati Uniti hanno raggiunto a Doha nel febbraio dello scorso anno.*I talebani sono un gruppo terroristico bandito in Russia e in molti altri paesi.

