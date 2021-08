https://it.sputniknews.com/20210804/aumento-costo-vaccini-pfizer-e-moderna-oms-commenta-ricordando-cosa-e-importante-12387982.html

Aumento costo vaccini Pfizer e Moderna, Oms commenta ricordando cosa è importante

Secondo l'assistente del direttore dell'Oms Bruce Aylward: i vaccini anti-Covid devono restare accessibili. 04.08.2021, Sputnik Italia

Il costo dei vaccini per il COVID-19 deve rimanere alla portata di tutti i Paesi per poter vaccinare il maggior numero possibile di persone in breve tempo, ha affermato l'assistente del direttore dell'Oms Bruce Aylward. I produttori devono tenere a mente questi obiettivi quando cambiano i prezzi dei farmaci, dal momento che questo potrebbe compromettere gli sforzi complessivi per combattere la pandemia, ha affermato. Da parte sua l'esperta dell'Oms Mariângela Simão ha osservato che in condizioni in cui la produzione di un prodotto aumenta, si viene a creare una diminuzione dei prezzi, non un aumento. Ed è importante che i prezzi dei vaccini rimangano accessibili man mano che la produttività aumenta per garantire che i vaccini siano disponibili per il maggior numero possibile di persone.In precedenza il Financial Times ha riferito che i produttori di vaccini contro il coronavirus Pfizer e Moderna hanno aumentato il prezzo della loro dose di vaccino per l'Unione Europea. Secondo il giornale, il prezzo per dose del farmaco di Pfizer è passato da 15,5 euro a 19,5 euro. Il prezzo di contratto per dose di Moderna è di 25,5 $, mentre prima era di 22,6$.

