Aifa pubblica rapporto su vaccinazione anti-Covid: 16 reazioni avverse gravi su 100mila dosi

Complessivamente l'Agenzia italiana del farmaco ha ricevuto 84.322 segnalazioni di effetti collaterali a seguito della somministrazione dei vaccini anti-Covid... 04.08.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

L'Aifa ha pubblicato il settimo rapporto sulla sorveglianza dei vaccini anti Covid-19. I dati statistici sono aggiornati al 26 luglio scorso e riguardano gli effetti collaterali a seguito dello svolgimento della campagna vaccinale contro il coronavirus, in cui vengono usati 4 vaccini: 2 con l'innovativa tecnologia mRna - Moderna e Pfizer - 2 con vettore virale - AstraZeneca e Janssen (Johnson & Johnson). Analizzando nel dettaglio le segnalazioni avverse, l'Aifa rileva che 8 volte su 10 sono sopraggiunte nelle 48 ore successive all'inoculazione del vaccino. Da notare che quasi il 70% di esse riguarda il vaccino a mRna Pfizer, mentre il discusso siero anti-Covid AstraZeneca ha "solo" il 25% delle segnalazioni. Nel rapporto si rileva inoltre una differenza tra i vaccini a mRna e a vettore virale: i primi provocano maggiormente effetti collaterali dopo la seconda dose, mentre gli altri dopo la prima somministrazione.Nella fascia dei teenager tra i 12 e 19 anni sono arrivate 530 segnalazioni di eventi avversi a fronte di 1.986.221 dosi somministrate, ovvero 27 casi ogni 100mila dosi somministrate.In base ai dati odierni, in Italia durante la campagna vaccinale 69.859.852 dosi di vaccino sono state somministrate e 33.316.524 persone (61,69% della popolazione over 12) ha completato la vaccinazione.

msan.mr Non c'è molto da stare allegri, anche perchè la statistica non mette in conto il futuro a medio e lungo termine, come dichiarato dallo stesso Pfizer che avrebbe dovuto completare i test previsti, al 2 maggio 2023!!! 1

franco296 Ho almeno qualche dubbio!!! E di certo il culo se lo devono parare. 0

