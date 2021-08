https://it.sputniknews.com/20210803/vaccinarsi-che-figata-paul-mccartney-lo-fa-e-si-fa-fotografare-cosi-12370991.html

Vaccinarsi che figata, Paul McCartney lo fa e si fa fotografare così

Vaccinarsi che figata, Paul McCartney lo fa e si fa fotografare così

“Una figata, mi sono vaccinato!”, così sir Paul McCartney annuncia sui social di essersi vaccinato anche lui contro il coronavirus nel Regno Unito. 03.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-03T23:06+0200

2021-08-03T23:06+0200

2021-08-03T23:06+0200

musica

coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/12375871_0:409:2048:1561_1920x0_80_0_0_fdd507a5f5866e3e429ec896750f7e59.jpg

La pop star interplanetaria si è presentato all’hub vaccinale in blu, con cappellino di lana e maglioncino che ci lasciano intuire le temperature da quelle parti e una mascherina di quelle in tessuto che forse copre una seconda mascherina sottostante.Insomma, il messaggio è chiaro: io anche mi sono vaccinato, fatelo pure voi. Basterà questa ulteriore dimostrazione a convincere gli scettici di tutto il mondo?Nel Regno Unito per convincere i giovani che mancano all’appello hanno pensato bene di regalargli un buono pizza o mezza corsa su un taxi.I grandi artisti in buona parte si sono vaccinati o si sono mostrati a favore della campagna vaccinale. Di recente Sean Penn ha chiaramente fatto sapere che non si presenterà sul set cinematografico della serie televisiva hollywoodiana 'Gaslit' se il personale non si vaccinerà.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

musica, coronavirus