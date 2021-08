https://it.sputniknews.com/20210803/vacanze-estive-7-milioni-italiani-non-hanno-i-soldi-e-sono-35-milioni-gli-europei-12362329.html

Vacanze estive? 7 milioni italiani non hanno i soldi e sono 35 milioni gli Europei

"Dove vai in vacanza quest'anno?" Non ditelo a 7 milioni di italiani e in totale a 35 milioni di europei dell'Unione Europea (italiani compresi), perché la...

Loro in vacanza non ci possono andare perché sono troppo poveri anche solo per pagarsi il necessario per vivere ogni giorno. E non rientrano certo nei 20 milioni che la Coldiretti stima in vacanza questa estate.Lo studio evidenzia come il 28% degli europei non si possono permettere di andare in vacanza, neppure per una settimana.Se però consideriamo le persone con un reddito al di sotto della soglia di rischio povertà, allora la percentuale sale ad una allarmante quota del 59,5%.In termini assoluti, l'Italia, che è già sopra alla media Ue in termini percentuali con il 71,2%, con 7 milioni di cittadini a rischio povertà, registra la platea più ampia nella categoria, seguita da Spagna (4,7 milioni), Germania (4,3 milioni), Francia (3,6 milioni) e Polonia (3,1 milioni), riporta ancora RaiNews.

schardif Per fortuna c'è il massone satanico e golpista Francesco che sta abolendo la povertà , ma anche incrementando la ricchezza di alcuni suoi amici ,tipo Soros e Gates 0

