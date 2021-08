https://it.sputniknews.com/20210803/ulss-padova-sospende-6-sanitari-no-vax-12369390.html

Ulss Padova sospende 6 sanitari no-vax

Ulss Padova sospende 6 sanitari no-vax

Il pugno duro contro gli operatori sanitari no-vax resistenti ai richiami picchia forte. Le sospensioni proseguono in tutta Italia. 03.08.2021, Sputnik Italia

Come previsto dalla legge si passa ora alla sospensione dal servizio senza stipendio.Rifiuto inequivocabileL'autorità sanitaria ha precisato che i 6 lavoratori, nell'ambito del procedimento previsto, avevano inequivocabilmente espresso il rifiuto alla vaccinazione.Un disagio per tuttiIl risvolto della medaglia di queste sospensioni è la messa in crisi del sistema sanitario locale.Le sospensioni resteranno in vigore fino al 31 dicembre come da normativa, salvo che l'interessato non decida di procedere a vaccinazione, nel qual caso viene riammesso in servizio.Ieri si è saputo che un'operatrice socio-sanitaria di Treni, che si era rifiutata di farsi vaccinare contro il Covid, aveva cercato di annullare la sospensione senza stipendio, ma la giudice Michela Francorsi in data 1° luglio aveva rigettato il ricorso.

