Troina, sotto arresto due allevatori che avevano appiccato incendi nel bosco

In manette un'80enne di Cesarò e un 25enne albanese. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri nella zona di confine tra le province di Enna e Messina. 03.08.2021, Sputnik Italia

I Carabinieri di Troina, provincia di Enna, hanno arrestato in flagranza di reato due allevatori per incendio boschivo. I due, un uomo di 80 anni di Cesarò ed un 25 enne albanese, stavano appiccando le fiamme in una zona boscosa vicino Cesarò.La zona alla quale hanno tentato di dare fuoco è un'area boschiva protetta ed i due sono stati scoperti dai militari mentre davano fuoco a degli arbusti. Insieme a loro sono state recuperate piccole taniche contenenti carburante e vari accendini.Sicilia devastata dagli incendiGrandi incendi in Sicilia continuano dalla scorsa settimana. 124 squadre di vigili del fuoco sono impegnate nello spegnimento degli incendi ed hanno effettuato trecento operazioni lunedì.In precedenza il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, ha detto che i piromani meritano una condanna a vita. Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, parlando delle cause degli incendi, ha osservato che l'attività umana gioca un ruolo importante in esse, "intenzionale o arbitraria", mentre sono pochissimi i casi di "combustione spontanea".

