Tokyo 2020 oggi basket e pallavolo, italiani in gara per le semifinali

Tokyo 2020 oggi basket e pallavolo, italiani in gara per le semifinali

03.08.2021

Alle ore 10 Italia-Argentina nella pallavolo maschile, chi vince il quarto di finale incontrerà la vincente tra Francia e Polonia in semifinale.Alle ore 10.20 (sempre italiane), la nazionale di basket si confronterà con la Francia. In palio c’è il passaggio alla semifinale dove la Slovenia già attende dopo aver battuto la Germania 94 a 70.Domani, invece, toccherà alla nazionale maschile di pallanuoto tentare il colpaccio contro la Serbia, i campioni olimpici in carica.Intanto nella notte italiana grande spettacolo nell’atletica leggera, sui 400 metri ostacoli il norvegese Karsten Warholm è volato sotto i 46 secondi stabilendo il nuovo record del mondo a 45”94, abbattendo il suo precedente record di 46”70 fatto appena l’1 luglio scorso.Stato di grazia per il norvegese che ha conquistato la medaglia d’oro ed ha trascinato anche lo statunitense Rai Benjamin, argento e il brasiliano Alison Dos Santos, bronzo, su tempi da record del mondo.Il nostro Alessandro Sibilio, presente in gara in questa finale, è giunto ottavo ma ne è uscito soddisfatto avendo potuto partecipare ad una grande e storica gara.Fausto Desalu si è qualificato per le semifinali dei 200 metri con il tempo di 20”29, mentre nel salto triplo Andrea Dallavalle ed Emanuel Lhemeje conquistano la finale.

