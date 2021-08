https://it.sputniknews.com/20210803/sintomi-lievi-che-spariscono-in-una-settimana-il-long-covid-e-raro-nei-bambini--12374799.html

"Sintomi lievi che spariscono in una settimana". Il "long Covid" è raro nei bambini

Secondo uno studio britannico solo il 4,4 per cento dei giovani sotto i 17 anni sperimenta forme persistenti della malattia.

Nei soggetti in età pediatrica i sintomi del Covid sono lievi e la malattia si risolve senza particolari problemi nel giro di sei giorni, mentre gli strascichi non durano più di 8 settimane. La maggior parte dei giovani pazienti che contraggono l’infezione, conferma la ricerca, sono asintomatici. I pochi che sviluppano sintomi si trovano a fare i conti con conseguenze lievi, come affaticamento e mal di testa. I dati raccolti dagli studiosi britannici riguardano un campione di 1.734 minori di età compresa tra i 5 e i 17 anni risultati positivi al tampone molecolare. La ricerca è iniziata il primo settembre del 2020 e si è conclusa il 22 febbraio del 2021.La stragrande maggioranza degli intervistati è guarita nel giro di una settimana, mentre nel 4,4 per cento dei casi, e cioè in 77 piccoli pazienti, i sintomi sono andati avanti per oltre quattro settimane. Quest’ultimo problema è di solito quello che compare più tardi e persiste maggiormente, mentre il mal di testa insorge nella fase iniziale dell’infezione. Soltanto l’1,8 per cento dei soggetti presi in esame ha avuto sintomi per oltre 8 settimane. Si tratta, secondo la ricerca, soprattutto di ragazzi più grandi. Nelle scorse settimane un’altra ricerca svolta dagli scienziati dell’University College London (UCL), dell'Imperial College di Londra e dalle università di Bristol, York e Liverpool, aveva mostrato come il rischio che il Covid provochi complicazioni gravi o addirittura la morte nei bambini e nei ragazzi fosse “estremamente basso”.Su un totale di 469mila contagiati in età pediatrica in Gran Bretagna, infatti, soltanto 25 under18 sono deceduti a causa del Covid lo scorso anno. Per questo i ricercatori inglesi raccomandavano di provare che i vaccini anti-Covid avessero veramente “un rischio molto basso”, prima di decidere di somministrarli a giovani e giovanissimi.

