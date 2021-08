https://it.sputniknews.com/20210803/renzi-non-si-arrende-reddito-di-cittadinanza-diseducativo-aboliamolo-12371723.html

Renzi non si arrende. Reddito di cittadinanza diseducativo, aboliamolo

Renzi non si arrende. Reddito di cittadinanza diseducativo, aboliamolo

L'Industria 4.0 e il JobsAct offrono lavoro, ma non il reddito di cittadinanza dei grillini. Renzi sfida chiunque voglia parlare dell'argomento apertamente. 03.08.2021, Sputnik Italia

E aggiunge: “Quando uno strappa il velo dell’ipocrisia subito viene attaccato. Io sono pronto a discutere delle misure per lottare contro la povertà. Ma questa misura non può essere il sussidio diseducativo e clientelare che non ti avvicina al lavoro, come dimostrano i dati. Il reddito di cittadinanza è un fallimento”.Bocciato ancora una volta il reddito di cittadinanza da Matteo Renzi, a cui non sono bastate le critiche e gli insulti a seguito degli ultimi interventi che ha fatto sul tema, anzi, a chi lo insulta risponde:Il JobsAct dà lavoroInvece è il suo JobsAct che ha dato lavoro agli italiani, dice Renzi.Sarà l’Industria 4.0 che spinge verso una automatizzazione esasperata a dare lavoro agli italiani. Il reddito di cittadinanza e i navigator, invece, non danno lavoro.La sfida a ConteE poi Renzi sfida Giuseppe Conte in un dibattito pubblico anche sul reddito di cittadinanza:

