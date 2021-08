https://it.sputniknews.com/20210803/regole-nelle-rsa-con-il-green-pass-cambia-tutto-12366283.html

Regole nelle Rsa, con il green pass cambia tutto

Residenze per anziani aperte solo a chi ha il green pass, ma l'accesso aperto tutta la settimana agli amici e parenti in visita. 03.08.2021

Per entrare nelle residenze per anziani, dove da oltre un anno sono quasi confinati gli anziani parenti che lì vivono, bisognerà presentare il green pass 7 giorni su 7 e le visite potranno durare al massimo 45 giorni.Queste le nuove regole per le visite nelle strutture per anziani e anche per i disabili.Le regole sono state stabilite da una circolare del Ministero della Salute, che intende così tutelare al massimo la salute di chi vive nelle Rsa.Il green pass dal prossimo 5 di agosto sarà obbligatorio per un’ampia molteplicità di attività, ma il passaporto sanitario non è destinato solo a chi ha fatto il vaccino, ma anche a quanti hanno contratto la malattia in passato, e ai non vaccinati che effettuano un tampone molecolare (con esito negativo) nelle 24 ore prima di recarsi presso la Rsa o le altre attività pubbliche che lo prevedono.Il motivo della circolare è dovuto anche ad una uniformità delle regole su tutto il territorio nazionale, onde evitare che ciascuna regione andasse in ordine sparso applicando le proprie direttive. La circolare è stata inviata dal Ministero della Salute alla Conferenza Stato Regioni.

