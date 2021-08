https://it.sputniknews.com/20210803/quali-sono-gli-alimenti-che-non-devi-mai-mangiare-a-stomaco-vuoto-12375736.html

Quali sono gli alimenti che non devi mai mangiare a stomaco vuoto

Anche se in generale questi alimenti e bevande sono da considerare sani, possono essere pericolosi se consumati a stomaco vuoto. Un nutrizionista spiega come è... 03.08.2021, Sputnik Italia

Al mattino il caffè può danneggiare la salute e questa bevanda tonificante è in grado di sopprimere l'appetito."In questo caso la colazione vi sembrerà inutile, questo è ciò che pensa il nostro corpo, ma non il nostro stomaco", sottolinea la dietista e terapeuta Anna Belousova in un commento alla rete russa Zvezda. L'esperta consiglia di bere caffè dopo colazione in modo da non violare la dieta.È consigliabile inoltre rinunciare a condimenti e salse piccanti, in quanto aumentano il rischio di gastrite e ulcere peptiche.E' sconsigliabile bere bevande gassate, specialmente quelle zuccherate. La nutrizionista avverte che non solo causano singhiozzo e produzione di gas nello stomaco ma possono anche provocare acne, e come le salse possono causare gastrite e ulcere se consumate quotidianamente.Per quanto riguarda i succhi che contengono agrumi, è necessario assumerli insieme al cibo. La dietista consiglia poi di utilizzare una cannuccia per evitare di danneggiare lo smalto dei denti.

