Primo sondaggio di agosto, ecco lo stato di salute dei partiti italiani

Le intenzioni di voto degli italiani sono mutevoli, ma le posizioni in questo inizio di agosto non sembrano essere mutate rispetto agli ultimi sondaggi estivi. 03.08.2021, Sputnik Italia

Quali sono le condizioni dei partiti italiani? Secondo il primo sondaggio di agosto pubblicato ieri dal Tg La7, Fratelli d’Italia e Lega sono in ottimo stato di salute.Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 20,6% (+0,3%), seguito dalla Lega per Salvini premier che si riporta al 20,3% delle intenzioni di voto (+0,3%).Anche il Partito Democratico inizia il mese di agosto in salute, con un 19% (+0,2%) che fa ben sperare il partito di Enrico Letta in vista delle amministrative d’autunno nei principali capoluoghi italiani.Il Movimento 5 Stelle cede qualche decimo calando al 15,5% (-0,3%). La situazione interna al partito non è ancora del tutto chiara, Giuseppe Conte non è ancora il leader del partito e si attende la votazione del nuovo statuto.Anche Forza Italia cede qualcosa in questo primo sondaggio di agosto, infatti rappresenterebbe il 6,8% degli italiani (-0,3%). Tuttavia i voti che perde Silvio Berluscono se li spartiscono Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il passaggio di Lucio Malan a Fdi non è certo un passaggio secondario o indolore per la casa dei popolari italiani.Azione di Carlo Calenda si conferma il migliore tra i piccoli partiti con il 3,9% (+0,1%). Probabilmente il Partito Democratico potrebbe non poterne fare a meno se vuol contrastare l’azione del centrodestra.Sinistra Italiana è al 2,7% (+0,2%), seguito da Mdp Articolo 1 con il 2,3% e da Italia Viva al 2,2% (-0,1%).I verdi salgono al 2%, +Europa cala all’1,8% e Coraggio Italia di Giovanni Toti vale l’1,1%.

