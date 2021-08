https://it.sputniknews.com/20210803/perugia-madre-fa-prostituire-via-chat-il-figlio-con-un-prete-per-soldi-arrestati-12374032.html

Perugia: madre fa prostituire via chat il figlio con un prete per soldi, arrestati

Perugia: madre fa prostituire via chat il figlio con un prete per soldi, arrestati

La vicenda si è svolta tra Perugia dove viveva il sacerdote ed il palermitano dove risiedeva la donna con il figlio minore. 03.08.2021, Sputnik Italia

Una madre del palermitano ha fatto prostituire via chat il proprio figlio minorenne con un sacerdote di 63 anni residente a Perugia in cambio di denaro. I due adulti sono stati arrestati dalle forze dell'ordine.Secondo le indagini degli agenti, all'interno della chat sarebbe stato trovato materiale pornografico.Il parroco, arrestato dai Carabinieri di Termini Imerese era abituato a compiere pratiche sessuali illecite, con conseguenti "sistematiche modalità di consumazione, la pervicacia e l’insistenza nell’avanzare le richieste, sempre dietro la prospettazione di una ricompensa economica conseguita al soddisfacimento degli istinti perversi" come affermato dal gip Fabio Pilato nell'ordinanza di custodia cautelare.Al momento il prete è finito in carcere per prostituzione minorile aggravata, mentre la madre del bambino è agli arresti domiciliari.Per pagare le prestazioni sessuali con i minorenni via chat il sacerdote avrebbe utilizzato anche i soldi delle offerte dei fedeli secondo quanto emerge dall'ordinanza di custodia cautelare a carico del religioso e della madre di uno dei ragazzini.

