https://it.sputniknews.com/20210803/oro-dalla-vela-ruggero-tita-e-caterina-banti-conquistano-il-quinto-titolo-olimpico-per-litalia-12366064.html

ORO dalla vela: Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano il quinto titolo olimpico per l’Italia

ORO dalla vela: Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano il quinto titolo olimpico per l’Italia

Il trentino Ruggero Tita, 29 anni, e la romana Caterina Banti, 34, hanno conquistato il titolo olimpico nella specialità catamarano misto foiling ‘Nacra 17’... 03.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-03T10:52+0200

2021-08-03T10:52+0200

2021-08-03T10:54+0200

mondo

italia

olimpiadi 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/03/12365938_0:109:2145:1315_1920x0_80_0_0_6453d9daa52b156f7c5b7dfb40f7acf8.jpg

“Il nostro punto di forza è che siamo super coordinati e sincronizzati”, ha spiegato così Caterina Banti il segreto del successo in questa specialità che, in effetti, richiede la capacità di muoversi in sincrono non solo tra i due velisti ma anche con la barca stessa che letteralmente ‘vola’ sull’acqua.Ai due velisti italiani sarebbe bastato un sesto posto quand’anche i rivali britannici fossero riusciti a vincere per totalizzare più punti e vincere. E sesto posto è stato, con i britannici che hanno concluso appena avanti a loro al quinto posto. Delle 13 gare precedenti la coppia Tita / Banti ne aveva vinte 4, altri 4 erano stati i secondi posti e 2 i terzi. Il risultato peggiore era stato un ottavo posto in gara 7. Il vantaggio nei confronti del duo John Gimson / Anna Burnet era incolmabile e lo è rimasto.Un risultato frutto di una lunga preparazione e introdotto da un intero quadriennio preparatorio a queste olimpiadi nel quale avevano vinto quasi tutto il palmares disponibile: tre titoli europei (2017, 2018 e 2020), un titolo mondiale (2018), oltra a piazzamenti di vertice in Coppa del Mondo e riconoscimenti quali il premio Velista dell’anno FIV, vinto per ben due volte.Il catamarano misto foiling Nacra 17, prevede un equipaggio formato da un uomo e una donna, indipendentemente dal ruolo di timoniere o prodiere, con derive a foil che consentono agli scafi di sollevarsi e ‘volare’ sull’acqua. In questo modo l’imbarcazione, chiamata Nacra 17, standard per tutti gli equipaggi, sviluppa velocità molto elevate e richiede tecniche di conduzione, abilità e capacità di coordinamento estreme da parte di timoniere e prodiere che si trovano esposti per la maggior parte della gara fuori del trapezio a controbilanciare la vela.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, olimpiadi 2020