Green pass nel Lazio dopo attacco hacker, ora cosa succede?

Bypassati alcuni problemi causati dall'attacco informatico. Chi deve ricevere il green pass lo otterrà come previsto. In pochi giorni si tornerà alla normalità 03.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-03T22:57+0200

Tirino un sospiro di sollievo tutti i cittadini del Lazio che devono ricevere il green pass dopo essersi sottoposti a vaccinazione in regione in questi giorni di attacco informatico, perché il passaporto vaccinale viene erogato dal Ministero della Salute.Quindi nessun problema per quanti lo dovranno ricevere, al massimo un po’ di ritardo perché i dati dovranno essere inseriti a mano, ma non ci sarà un blocco nella distribuzione dei green pass.Intanto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha manifestato la sua fiducia sulle tempistiche di ripristino del portale prenotazioni.E poi sul green pass ha aggiunto: “I dati sono tutti in sicurezza, c'è una trasmissione al centro nazionale per avere anche la possibilità di avere il green pass. I dati andranno ora trasferiti su altre piattaforme esterne”.E chi fa il tampone?L’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato, ha invece garantito a chi fa il tampone che il risultato sarà trasmesso immediatamente al sistema sanitario nazionale, perché in quel caso è stato aperto il canale della Tessera sanitaria.

