Green pass, da venerdì prossimo scatta l'obbligo: ecco tutte le tappe

Nel prossimo decreto verranno fissate le date per gli altri settori, come i trasporti. L'obbligo a scuola e in azienda potrebbe scattare solo con il peggioramento della situazione epidemiologica.

2021-08-03T12:18+0200

È iniziato il countdown. Da venerdì 6 agosto scatterà l’obbligo di esibire il green pass per accomodarsi all’interno di bar e ristoranti e per accedere a teatri, cinema, palestre e piscine al chiuso, centri termali, congressi, fiere, eventi sportivi, sale giochi e spettacoli, anche all’aperto.Ma nei piani del governo, come anticipato dal Corriere della Sera, c’è anche l’estensione dell’utilizzo del lasciapassare anti-Covid ad altri ambiti, a cominciare da trasporti, scuola e aziende. Se ne discuterà, forse già oggi, nella cabina di regia. La stella polare saranno i dati che arriveranno nelle prossime settimane, relativi all’indice di raddoppio dei contagi, alle ospedalizzazioni, ai ricoveri in terapia intensiva e ai decessi. Finora, secondo i dati pubblicati dal Corriere, che cita il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, su 1,4 milioni di insegnanti, i non vaccinati sarebbero ancora 219mila. L’obiettivo è arrivare al suono della prima campanella con almeno l’80 per cento immunizzato con una dose, e vaccinare entro fine settembre almeno l’80 per cento degli studenti di età compresa tra 12 e 19 anni. Se si riusciranno a raggiungere queste percentuali e gli altri indicatori dovessero restare sotto controllo non dovrebbe scattare alcun obbligo.Sarebbe questo, per ora, il compromesso raggiunto tra chi, come il leader della Lega, Matteo Salvini, chiede di rimandare tutto a settembre per non interferire con la stagione turistica, e chi, come i Dem e il ministro della Salute, Roberto Speranza, insistono per misure più stringenti da applicare nell'immediato.A settembre, invece, potrebbe scattare l’obbligo per il trasporto pubblico locale, per evitare un’impennata dei contagi in vista della riapertura delle scuole.Ieri si è parlato dell’introduzione dell’obbligo vaccinale nelle aziende in una riunione a Palazzo Chigi. Draghi ha incontrato i leader di Cgil, Cisl e Uil, d’accordo a vaccinare il più possibile i lavoratori, ma contrari alle sanzioni, come licenziamenti, demansionamenti o discriminazioni, per chi rifiuta di vaccinarsi.

