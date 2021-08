https://it.sputniknews.com/20210803/governatore-di-new-york-andrew-cuomo-ha-molestato-sessualmente-molteplici-donne-12373234.html

Governatore di New York Andrew Cuomo ha "molestato sessualmente molteplici donne"

Governatore di New York Andrew Cuomo ha "molestato sessualmente molteplici donne"

Andrew Cuomo, 63 anni, è il figlio dell'ex governatore di New York, Mario Cuomo. Democratico, è stato ad un certo punto suggerito come futuro candidato alle... 03.08.2021, Sputnik Italia

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha molestato sessualmente numerose dipendenti del governo statale, secondo un'indagine esterna.Il procuratore generale Letitia James ha detto che l'indagine, condotta da due avvocati esterni all'amministrazione, ha scoperto che l'amministrazione di Cuomo era "piena di paura e di intimidazione".L'indagine ha scoperto che Cuomo ed il suo staff senior si sono vendicati contro un ex dipendente che lo aveva accusato di illeciti, e che il governatore aveva molestato numerose donne. La risposta del governatore: "Non ho fatto nulla di male"All'inizio di quest'anno Cuomo ha affrontato accuse sul fatto di aver toccato in modo inappropriato e molestato sessualmente le donne che hanno lavorato con lui o in occasione di eventi pubblici. Un aiutante ha detto che il governatore le aveva toccato il seno. Un'altra dipendente, Lindsey Boylan, ha detto che Cuomo l'aveva baciata e "faceva di tutto per toccarmi sulla parte bassa della schiena, le braccia e le gambe".

