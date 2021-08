https://it.sputniknews.com/20210803/festino-no-vax-a-pantelleria-finisce-con-mega-focolaio-sindaco-smentisce-categoricamente-12372480.html

A Pantelleria hanno un problema, solo metà della popolazione avente diritto è vaccinata. Lo ha detto il sindaco e così succede che sull’isola un festino estivo... 03.08.2021, Sputnik Italia

70 i positivi scovati dall’Asp di Trapani, e in 3 ora sarebbero finiti in terapia intensiva.Alla festa a Pantelleria avrebbero partecipato 100 persone e dal tracciamento messo in atto dalle autorità sanitarie di Trapani sarebbe appunto emerso che quasi la totalità di quanti sono risultati positivi non erano vaccinati.Tutte persone di Pantelleria riportano vari quotidiani online e sarebbero tutte in isolamento, insieme a tutte le persone con cui sono entrate in contatto con loro.Sindaco smentisceQuesta la notizia che circola, ma il sindaco la smentisce categoricamente e diffida i quotidiani dal pubblicare qualcosa che non corrisponde al vero.Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria, attraverso la pagina Facebook dell’Assessorato alla Comunicazione Comune di Pantelleria, scrive:E il comunicato prosegue affermando: “Niente di più fuorviante e falso. Pantelleria attualmente ha 67 positivi, di cui tre ospedalizzati, e 36 guariti. Tutti i soggetti che sono venuti a contatto con i positivi sono per lo più abitanti dell’isola e, in maggioranza, non vaccinati e sono stati isolati e sono sotto controllo. Non esiste alcun nuovo focolaio né alcun pericolo per i turisti che visitano l’isola e seguono le norme e le prescrizioni sanitarie in vigore in tutta Italia. Assolutamente falsa la notizia che trattasi di variante Delta, in quanto ancora non esistono dati ufficiali dell'Asp di Trapani che stanno sequenziando il virus”.Se quindi è vero che tra i contagiati la maggioranza sono persone non vaccinate, falso che un nuovo focolaio è scoppiato sull’isola.Il sindaco spiega che qualcuno sta rimestando informazioni legate ad un evento accaduto tre settimane fa.Ed è per questo che il Comune scrive:

