https://it.sputniknews.com/20210803/farmaci-illegali-nel-web-oscurati-95-siti-internet-in-italia-12366856.html

Farmaci illegali nel web, oscurati 95 siti internet in Italia

Farmaci illegali nel web, oscurati 95 siti internet in Italia

La vendita di farmaci illegali online prolifera, ma le autorità di controllo italiane sono attivamente impegnate nel contrasto del fenomeno. Centinaia i siti... 03.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-03T13:03+0200

2021-08-03T13:03+0200

2021-08-03T13:03+0200

coronavirus

farmaci

carabinieri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/569/82/5698278_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_edcde682310f71d5ed874495040d1f7b.jpg

Farmaci illegali o non ammessi alla vendita al dettaglio destinati alle cure contro il Covid-19, ed anche medicine per praticare l’interruzione volontaria della gravidanza o per combattere le disfunzioni erettili. Questi i farmaci che venivano venduti sui 95 siti web che i Nas dei Carabinieri hanno oscurato nei mesi di giugno e luglio di quest’anno.Tali siti internet operavano dall’estero senza alcuna autorizzazione a vendere farmaci in Italia come previsto per tutte le farmacie online italiane che vendono medicinali online grazie ad una speciale autorizzazione.I siti oscurati vendevano farmaci che in Italia sono autorizzati solo per uso ospedaliero e in particolare condizioni, come il tocilizumab, un farmaco per la cura dell’artrite reumatoide usato nei soggetti ospedalizzati con Covid-19 ad uno stadio grave.Tra i farmaci venduti anche gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina e l’antinfiammatorio colchicina. O ancora gli antivirali lopinavir e ritonavir, farmaci sperimentali usati per contrastare il Sars-CoV-2, o anche l’antibiotico azitromicina.Una valanga di siti illegaliDa inizio anno i carabinieri del Nas hanno segnalato alle autorità giudiziarie 241 siti illegali, di cui 209 legati all’emergenza Covid-19.Il consiglio che viene dato è di diffidare di farmaci online che promettono di guarire dal Covid-19 e di verificare sempre che la farmacia online abbia un collegamento all’autorizzazione concessa dal Ministero della Salute. Collegamento che si trova nella parte più bassa del sito web.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, farmaci, carabinieri