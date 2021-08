https://it.sputniknews.com/20210803/definiti-gli-alimenti-in-grado-di-allungare-la-vita-12363610.html

Definiti gli alimenti in grado di allungare la vita

Ricercatori americani hanno elencato i prodotti che favoriscono la longevità. 03.08.2021, Sputnik Italia

alimentazione

medicina

salute

cibo

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 aiutano ad aumentare l'aspettativa di vita, hanno affermato gli scienziati della Tufts University di Boston e della Sioux Falls University nel South Dakota. La loro ricerca è pubblicata sull'American Journal of Clinical Nutrition. Gli autori del lavoro hanno scoperto che l'omega-3 ha un effetto benefico sul sistema cardiovascolare e riduce il rischio di infiammazione. Più di 11 anni di osservazione hanno dimostrato che le persone con livelli alti di omega-3 nell'organismo vivono in media cinque anni in più. I ricercatori hanno raccomandato di mangiare salmone, semi di lino, halibut, tonno, sgombro, semi di chia, tutti alimenti che dovrebbero essere inclusi nella dieta il prima possibile per prevenire lo sviluppo di cancro e malattie cardiovascolari.

