Decisione finale: Amministrative si svolgeranno il 3-4 ottobre

Il Viminale ha adottato il decreto che fissa infine la data delle elezioni Amministrative. 03.08.2021, Sputnik Italia

In precedenza i partiti e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese hanno raggiunto un accordo per la data delle amministrative d’autunno.La ministra ha portato la proposta in Consiglio dei ministri: il Partito democratico ha subito accettato le date, anche se aveva chiesto il 26 settembre. La Lega e la destra avrebbero preferito il 10 ottobre, ma alla fine è stata trovata un’intesa.I comuni coinvolti saranno 1.162, per un totale di 12.015.276 elettori.Ci sono anche le grandi città: si vota infatti a Milano, Torino, Bologna, Napoli, Roma e Trieste. E tra i capoluoghi di provincia anche Salerno, Varese, Caserta, Foggia, Ravenna, Benevento, Rimini e Pordenone.CandidatureA Roma l’asse M5S-Pd è saltato: i 5 stelle hanno ricandidato la sindaca uscente Virginia Raggi, mentre i Dem l’ex ministro Roberto Gualtieri. Al duo si aggiungono Carlo Calenda e Enrico Michetti, quest’ultimo candidato del centrodestra.A Napoli c’è l’alleanza tra grillini e Dem, con Gaetano Manfredi che sfida Catello Maresca, candidato unico del centrodestra.A Bologna il centrosinistra ha candidato Matteo Lepore che ha vinto le primarie, contro l’imprenditore Fabio Battistini scelto dal centrodestra.A Torino il centrosinistra ha scelto Stefano Lorusso, il centrodestra Paolo Damilano ed il M5S, attraverso la votazione online, Valentina Sganga.

