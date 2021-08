Covid, UE attende conclusione scientifica di EMA su necessità di un richiamo per terza dose

https://it.sputniknews.com/20210803/covid-ue-attende-conclusione-scientifica-di-ema-su-necessita-di-un-richiamo-per-terza-dose-12372951.html

L'UE si sta preparando per un possibile richiamo al vaccino per la popolazione, ma è in attesa della conclusione scientifica dell'Agenzia europea per i...

"Una terza dose di vaccino potrebbe essere necessaria. Questo è uno dei motivi per i quali abbiamo firmato un altro contratto con Pfizer/BioNTech a maggio… Se queste dosi dovessero essere necessarie, vogliamo essere preparati", ha dichiarato una rappresentante della Commissione europea.L'EMA ha precedentemente dichiarato che non può inequivocabilmente dichiarare la necessità di una "dose di richiamo" di vaccinazione contro il Covid, e continua a studiare i dati.Alla fine di luglio, il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l'Unione europea aveva vaccinato almeno il 70% della popolazione adulta con almeno una dose. Il 60% dei residenti nell'Unione europea è completamente vaccinato.In totale, quattro sono i vaccini approvati per l'uso negli adulti nell'UE: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson. Diversi altri farmaci sono all'esame del regolatore, incluso il vaccino russo Sputnik V.

