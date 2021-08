https://it.sputniknews.com/20210803/covid-pregliasco-vaccino-non-esonera-da-dispositivi-protezione-12375066.html

Covid, Pregliasco: "Vaccino non esonera da dispositivi protezione"

Covid, Pregliasco: "Vaccino non esonera da dispositivi protezione"

In un intervento al programma 'Agorà Estate', su Rai Tre, il virologo dell'Università Statale di Milano ha espresso la sua opinione sull'obbligo di dispositivi... 03.08.2021, Sputnik Italia

Con il progredire della vaccinazione in Italia e l'abolito obbligo di dispositivi di protezione in alcuni casi Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano, è intervenuto in un programma su Rai Tre per esprimere la propria posizione.Di fatto, come affermato da Pregliasco, il vaccino non rappresenta uno schermo al 100% anche se ha oggettivi risultati sulle infezioni e sulle forme gravi del virus.Pandemia ancora in incremento, necessario continuare con le misure di tracciamentoSecondo le parole del virologo, la pandemia è ancora in situazione di incremento con Regioni che hanno già impegni piuttosto rilevanti nell'ambito dei casi più gravi ed il problema risale nell'apertura ai momenti di contatto che aumentano il rischio di contagio.

