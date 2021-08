https://it.sputniknews.com/20210803/covid-19-wuhan-si-prepara-per-i-tamponi-di-massa-12365966.html

Covid-19, Wuhan si prepara per i tamponi di massa

Nuovi casi confermati a Wuhan senza legami con l'esterno apparenti e così scatta lo screening di massa per controllare se ci sono focolai sotto traccia. 03.08.2021, Sputnik Italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/10548385_0:73:2560:1513_1920x0_80_0_0_dffe7a5c25267f4e02193e8754ec8107.jpg

La megalopoli cinese di Wuhan si prepara ad un controllo di massa dell’intera popolazione residente per scovare eventuali altri casi di positivi al coronavirus, lo ha riferito il funzionario del governo della città, Li Tao, al termine di un briefing martedì. La notizia è stata rilanciata da Reuters."Per garantire che tutti in città siano al sicuro, i test dell'acido nucleico saranno rapidamente avviati per tutte le persone per bloccare completamente i positivi e le infezioni tra gli asintomatici", ha detto un altro funzionario, Li Qiang, come riportato dal The West Australian.La scelta dello screening di massa giunge dopo i primi casi di Covid-19 rilevati a Wuhan da un anno a questa parte.Il 2 agosto, infatti, sono stati confermati 3 casi di trasmissione interna alla città, senza apparenti contatti con l’esterno.Nel frattempo la città di Pechino ha messo alcuni quartieri in quarantena e milioni di cittadini della capitale sono stati chiamati ad effettuare tamponi molecolari di massa per scovare eventuali altri casi di positivi, anche asintomatici.

