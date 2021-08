https://it.sputniknews.com/20210803/collassa-il-muro-di-ghiaccio-al-titanic-museum-in-tennessee-almeno-3-visitatori-ricoverati-12370537.html

Collassa il muro di ghiaccio al Titanic Museum in Tennessee, almeno 3 visitatori ricoverati

Almeno tre ospiti sono rimasti feriti lunedì notte dopo che il muro di ghiaccio dell’iceberg del Titanic Museum Attraction a Pigeon Forge, in Tennessee è... 03.08.2021, Sputnik Italia

Non è stato subito chiaro cosa abbia causato il crollo. I tre ospiti sono stati portati in ospedale e le loro ferite sono sconosciute in questo momento, hanno detto i proprietari del museo, Mary Kellogg Joslyn e John Joslyn che su Facebook hanno pubblicato un post al riguardo.Il Museo del Titanic è un museo-parco divertimenti a due piani a forma dell’RMS Titanic (metà scala rispetto all’originale). Si trova a Pigeon Forge, nel Tennessee, ed è stato inaugurato l'8 aprile 2010. La struttura è costruita in una piscina per creare l'illusione del Titanic in mare e il tour autoguidato di 2 ore è progettato per dare agli ospiti la sensazione di essere un passeggero originale nel viaggio inaugurale del Titanic del 1912.

