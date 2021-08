https://it.sputniknews.com/20210803/causa-degli-incendi-in-turchia-sabotaggio-o-cambiamenti-climatici-12359285.html

Causa degli incendi in Turchia: sabotaggio o cambiamenti climatici?

I forestali turchi, nel tentativo di domare gli incendi boschivi nel loro Paese, sono riusciti a localizzare 70 degli 81 focolai. Questi dati aggiornati sono... 03.08.2021, Sputnik Italia

Stando ai dati governativi, sono stati impiegati oltre 1.100 mezzi per domare gli incendi. Tra i mezzi figurano anche 3 aerei anfibi russi Be-200.Si ritiene che una delle cause principali degli incendi boschivi siano le elevate temperature registrate nella regione e i forti venti che contribuiscono alla diffusione dell’incendio. Tuttavia, le autorità non escludono la possibilità che si tratti di incendi dolosi applicati da Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), messo al bando in Turchia.Il docente universitario Kubilay Kaptan, esperto di calamità naturali, ha dichiarato che circa il 90% di tutti gli incendi nel mondo sono di origine antropica: “Sia in Turchia sia a livello mondiale circa il 90% degli incendi è causato dall’uomo. Ad esempio, da amanti dei picnic che lasciano mozziconi delle sigarette in giro. Una parte del restante 10% accade per via di fenomeni naturali come i fulmini, mentre l’ultima parte è composta da incendi dolosi o causati a fini terroristici. In Turchia registriamo casi di incendi di tutte queste tipologie. Ci stupiamo di eventuali attacchi terroristici nel sud-ovest del Paese? No. Dietro a tali attacchi potrebbe esserci il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (messo al bando in Turchia, NdR). Non stupitevi. A nostro avviso l’incendio è di natura dolosa”.A sua volta Mehmet Karaca, ex rettore del Politecnico di Istanbul, ha dichiarato che la catastrofe degli incendi boschivi in Turchia era prevedibile: “In realtà la tragedia si stava avvicinando… Era già un anno che quelle regioni stavano soffrendo per la siccità. Nelle regioni in cui si sono verificati gli incendi era stata lanciata l’allerta siccità da diverse città: Izmir, Aydin, Mugla, Adalia, Mersin. Le condizioni meteorologiche ne davano la conferma. Gli incendi sono la riprova dell’aumento delle calamità naturali legate al clima. Da un punto di vista scientifico è una tendenza prevedibile. Gli incendi boschivi in Australi degli scorsi anni sono durati 240 giorni. In California si registrano incendi che continuano sino ad oggi. Rispetto a quanto accaduto in Turchia, il vento caldo e secco si dirige verso le aree boschive dalla piana di Konya e attraversa la catena montuosa del Tauro (La piana di Konya è considerata uno dei luoghi più secchi del Paese e si trova nell’Anatolia centrale, NdR). Gli incendi boschivi sono facilitati dall’aria calda, dal vento secco e dalla relativa umidità. Le temperature sono aumentate e il vento caldo e secco ha facilitato la formazione di incendi nei boschi turchi”.

