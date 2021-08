https://it.sputniknews.com/20210803/capitol-hill-un-quarto-agente-che-rispose-ai-disordini-trovato-morto-in-mezzo-a-ondata-di-suicidi-12370344.html

Il 6 gennaio il centro del potere legislativo statunitense è stato attaccato da furiosi sostenitori di Trump che hanno attaccato l'edificio. Nei mesi... 03.08.2021, Sputnik Italia

Kyle DeFreytag, da quattro anni veterano del Dipartimento di polizia Metropolitana, è stato trovato morto il 10 Luglio, ha confermato il dipartimento a The Hill lunedì.All'inizio della giornata, la polizia ha riferito che un altro ufficiale – Gunther Hashida, che si è unito alla forza nel 2003, è stato trovato morto nella sua casa giovedì scorso, una settimana prima del suo 44 ° compleanno.La morte di Hashida è arrivata due giorni dopo che il Comitato ristretto della Camera gestito dal Partito democratico che indagava sulla violenza del Campidoglio del 6 gennaio ha tenuto la sua prima udienza, con testimoni della polizia e legislatori durante l'udienza usando ripetutamente il termine “tentato colpo di stato” per descrivere i disordini.La polizia non ha chiarito perché non hanno rilasciato dettagli sul sospetto suicidio di DeFreytag per diverse settimane.La quarta vittima nel mezzo di un'ondata di suicidiIn precedenza il Metropolitan Police Officer Jeffrey Smith, un veterano di 12 anni della forza, ed il Capitol Police Officer Howard Liebengood, che ha servito nelle forze per 16 anni, sono stati anche segnalati di essere morti per suicidio. Si diceva che i due uomini si fossero tolti la vita poco dopo gli eventi del 6 gennaio.La polizia non sta dicendo se le morti possano essere collegate in alcun modo. Dopo la morte di Smith e Liebengood, alcuni legislatori hanno cercato di includere gli ufficiali nel conteggio dei corpi attribuiti alla violenza del 6 gennaio.Minacce di morte agli agenti di polizia che intervennero il 6 gennaioNella testimonianza della scorsa settimana al Congresso, quattro ufficiali hanno detto ai legislatori di essere stati minacciati, aggrediti e fatti temere per la loro vita mentre cercavano di difendere il complesso del Campidoglio durante il caos di gennaio. Nelle sue osservazioni, il Police Officer Harry Dunn ha esortato gli ufficiali che lottano contro disturbi mentali ad ottenere una consulenza professionale.

