Attacco al sito della Regione Lazio, hackeraggio partito da pc in smartworking

L'annuncio è stato dato dall'assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D'Amato ad Italian Tech. 03.08.2021, Sputnik Italia

In un'intervista ad Italian Tech l'assessore Alesio D'amato ha dichiarato che l'attacco hacker al sito della Regione Lazio è partito dalla "violazione di un'utenza di un dipendente in smartworking".Quest'ultimo ha poi aggiunto che è stato criptato anche il backup dei dati, ed "è l'elemento più grave poiché i dati non sono stati violati ma sono stati immobilizzati".La conseguenza di questi attacchi è stata il ritardo della campagna vaccinale che a 60 ore dall'attacco ha i siti irraggiungibili.Al momento nessuna richiesta di riscatto, Lamorgese oggi in audizione al CopasirNel frattempo la procura sta indagando per "accesso abusivo a sistema informatico e tentata estorsione" ed oggi il ministro dell'interno Lamorgese sarà in audizione al Copasir mentre domani sarà il turno del capo del Dis Belloni.

raus jUEde Esattamente come avevo indicato nel precedente intervento. Il che fa comprendere come la sicurezza della piattaforma fosse in mano a un pivello. 0

Luke Revenge Certo anonymus ce l'ha con zingaretti. Ma piantatela di dire cavolate 0

regione lazio

