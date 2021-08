https://it.sputniknews.com/20210803/afghanistan-quattro-canali-televisivi-chiusi-a-causa-delloffensiva-dei-talebani-12367732.html

Afghanistan: quattro canali televisivi chiusi a causa dell'offensiva dei talebani

L’episodio avviene in concomitanza con l'offensiva dei talebani a Lashkar Gah, il capoluogo della provincia meridionale e più grande dell'Afghanistan, Helmand.Nell’intero Paese è in corso uno scontro tra le forze governative e i militanti talebani*, che hanno conquistato importanti territori nelle zone rurali e lanciato un'offensiva contro le grandi città. La scorsa settimana è stato riferito che i ribelli si sono avvicinati a Herat, il centro dell'omonima provincia nell'ovest del Paese, e stanno combattendo anche a Lashkar Gah, la principale città della provincia di Helmand nel sud.L'instabilità nel Paese cresce sullo sfondo delle promesse dell'amministrazione statunitense di completare il ritiro delle truppe dal suolo afghano entro l'11 settembre. Nel 2020 Washington e talebani hanno firmato a Doha il primo accordo di pace in oltre 18 anni di guerra dove è stato concordato il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in 14 mesi e l'inizio di un dialogo inter-afghano dopo lo scambio di prigionieri.*Talebani: Organizzazione terroristica bandita in Russia

