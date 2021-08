https://it.sputniknews.com/20210802/zingaretti-su-attacco-hacker-questo-e-un-atto-di-terrorismo-informatico-12360327.html

Zingaretti su attacco hacker: questo è un atto di terrorismo informatico

Zingaretti su attacco hacker: questo è un atto di terrorismo informatico

I termini utilizzati dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, riguardo l’attacco informatico che ha subito il sistema sanitario regionale ieri... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T16:14+0200

2021-08-02T16:14+0200

2021-08-02T16:17+0200

attacco hacker

regione lazio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/12360659_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_9d0b24954fccc18e020362b6d2a1bffc.jpg

Zingaretti definisce attacco terroristico quello subito e di una offensiva criminosa nei confronti del territorio nazionale.L’attacco informatico non è ancora terminato e prosegue ancora ora, infatti il portale resta bloccato e nessuna nuova prenotazione può essere accolta.Zingaretti ha affermato che “gli attacchi sono ancora in corso” e che “la situazione è molto seria e molto grave”.Il presidente della Regione ha anche spiegato che non sono stati toccati i dati finanziari e di bilancio e che appena possibile saranno ripristinati i servizi ora bloccati dall’attacco hacker alla Regione Lazio che non ha precedenti.Ieri il presidente del Lazio con soddisfazione ha scritto che il 70% della popolazione è ora vaccinata, e questo nonostante l’aggressione informatica subita.Dati di Mattarella e Draghi a rischio?La Regione Lazio è la sede dei “palazzi del potere” e le più alte cariche dello Stato si sono vaccinate negli hub vaccinali laziali.A rischio anche i dati sensibili del Capo dello Stato e del presidente del Consiglio.Per questo motivo sono al lavoro il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica, e il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, ovvero gli 007 informatici italiani.

raus jUEde Ci facciamo bucare i siti sensibili con facilità disarmante. Questo a dimostrazione di quanto sia incapace Zingaretti e i compagni di merende cui affida gli appalti. Se poi dice che l'attacco è ancora in corso significa che non è un DNS ma un ransomware, per cui dovrà pagare tanti bei soldoni dei romani per il riscatto dei dati criptati. Zingaretti è peggio del covid. 1

1

regione lazio

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

attacco hacker, regione lazio