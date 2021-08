https://it.sputniknews.com/20210802/vanessa-ferrari-e-argento-nella-ginnastica-non-accadeva-dal-1928-12355432.html

Vanessa Ferrari è argento nella ginnastica, non accadeva dal 1928

Vanessa Ferrari entra nella storia della ginnastica. L'azzurra, a 30 anni e alla sua quarta Olimpiade, si arrende solo alla statunitense Carey e grazie a un... 02.08.2021, Sputnik Italia

Vanessa è nella storia per la sua lunga e medagliata carriera, ma è nella storia della Ginnastica italiana e del Corpo libero perché l'Italia non conquistava una medaglia nella disciplina dalle Olimpiadi di Amsterdam del 1928.A 30 anni conquistare questa medaglia vale più di un oro, e vale tantissimo anche per gli infortuni e le difficoltà che Vanessa ha superato per giungere a questo risultato.L'ultimo infortunio nel 2017 al tendine di Achille che la tenne lontana dagli allenamenti per oltre 500 giorni, ma lei è stata più forte di tutto, anche del Covid-19 contratto lo scorso anno.Grazie a Vanessa l'Italia eguaglia il numero di medaglie conquistate a Rio 2016, 28, ma le Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono ancora terminate.Ieri un altro momento storico con la vittoria di Marcell Jacobs della finale dei 100 metri con lo straordinario tempo di 9"80 e poco prima di "Gimbo" Tamberi nel salto in alto a parimerito con l'atleta del Qatar,

