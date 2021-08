https://it.sputniknews.com/20210802/vaccinazione-anti-covid-oms-ritiene-plausibile-nesso-tra-astrazeneca-e-casi-di-trombosi-12358857.html

Vaccinazione anti-Covid, Oms ritiene "plausibile" nesso tra AstraZeneca e casi di trombosi

Vaccinazione anti-Covid, Oms ritiene "plausibile" nesso tra AstraZeneca e casi di trombosi

Più casi di reazioni avverse in Europa. Il legame con la sindrome Guillan-Barré necessita ulteriori analisi. 02.08.2021, Sputnik Italia

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le sue raccomandazioni sul vaccino anti-Covid sviluppato dalla casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca. In particolare l'Oms ha confermato il nesso tra questo serio anti-Covid e la trombosi, anche se questa reazione avversa è molto rara con un 1 caso per 100.000 adulti vaccinati. Si nota che questi casi avversi si sono verificati con maggior frequenza in Europa e nel Regno Unito.Nel documento si aggiunge che in base ai dati delle campagne di vaccinazione in Europa, Australia ed altri Paesi, la trombosi a seguito dell'inoculazione del vaccino di AstraZeneca è più frequente nei giovani rispetto agli anziani e allo stesso tempo altri fattori di rischio non sono stati identificati. Si aggiunge che non ci sono abbastanza dati per affermare che questa reazione avversa possa avvenire a seguito della dose di richiamo del vaccino.Infine l'Oms ha riferito che il legame con la sindrome Guillain-Barré necessita ulteriori analisi, tuttavia i casi sono "molto rari".Inoltre l'Oms ribadisce che i benefici di questo vaccino superano ampiamente i rischi legati alle reazioni avverse, specie nel contesto di diffusione della variante Delta.In Italia ci sono stati diversi casi di reazioni avverse gravi, alcune con esito letale, a seguito della somministrazione del vaccino di AstraZeneca. La maggior parte delle vittime sono state giovani donne.

raus jUEde E con questo l'OMS da' la spallata finale al vaccino AstraZeneca facendo felice il suo capo e finanziatore Bill Gates che deve vendere il più possibile i suoi vaccini Pfizer. E per completare l'opera, l' OMS occulta che nelle reazioni avverse gravi il Pfizer supera l' AZ di almeno dieci volte a uno. L'OMS è una fogna a cielo aperto. 0

2021

Notiziario

it_IT

