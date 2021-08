https://it.sputniknews.com/20210802/usa-per-fauci-e-colpa-dei-no-vax-laumento-dei-casi-di-covid-12351401.html

Usa, per Fauci è colpa dei no-vax l'aumento dei casi di Covid

Usa, per Fauci è colpa dei no-vax l'aumento dei casi di Covid

Per l'infettivologo numero uno degli Stati Uniti l'aumento dei casi di Covid è legato al rifiuto di parte di cittadini di farsi vaccinare. 02.08.2021

Il capo infettivologo americano Anthony Fauci ha osservato con rammarico che circa 100 milioni di americani non sono ancora stati vaccinati contro il coronavirus e il recente forte aumento dei contagi è proprio legato alla riluttanza alla vaccinazione di questa parte della popolazione. Ha osservato che dal punto di vista della gravità dei sintomi tollerati, questo gruppo della popolazione statunitense è "particolarmente vulnerabile", poiché i vaccinati "sono per lo più protetti dal decorso grave della malattia". Nella situazione attuale, ha sottolineato Fauci, gli americani non vaccinati contro il Covid stanno provocando nuovi focolai che "alla fine colpiscono tutti".In precedenza il Washington Post, citando esperti, ha pubblicato una previsione secondo cui l'aumento giornaliero dei contagi negli Stati Uniti potrebbe salire fino a 140-300mila ad agosto. Solo nell'ultima settimana, il tasso di contagi giornalieri è aumentato del 60%, affermano gli esperti.La situazione epidemiologica più grave è in Florida, dove, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), domenica è stato registrato il record di contagi giornalieri: 21.683 persone.Gli Stati Uniti guidano il mondo per numero di persone contagiate dal coronavirus e numero di decessi. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto John Hopkins, nel Paese sono già state contagiate oltre 34,9 milioni di persone e più di 613mila sono stati i decessi.

