https://it.sputniknews.com/20210802/rigettato-ricorso-operatrice-sanitaria-no-vax-sospensione-senza-stipendio-misura-proporzionata-12364264.html

Rigettato ricorso operatrice sanitaria no-vax: sospensione senza stipendio "misura proporzionata"

Rigettato ricorso operatrice sanitaria no-vax: sospensione senza stipendio "misura proporzionata"

Il fatto è avvenuto a Terni. La donna si era rifiutata di farsi vaccinare contro il Covid in quanto sosteneva di non sapere effetti e possibili... 02.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-02T22:01+0200

2021-08-02T22:01+0200

2021-08-02T22:05+0200

vaccino

coronavirus in italia

vaccinazione in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/07/9982845_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3988bf28e1402b909a25be90ad3b5d7e.jpg

Senza lavoro e senza stipendio per il no alla vaccinazione contro il Covid: aveva cercato di annullare questo provvedimento un'operatrice socio-sanitaria impiegata nella cooperativa sociale Actl New mediante il tribunale di Terni, ma la giudice Michela Francorsi in data 1° luglio aveva rigettato il ricorso. Oggi sono state depositate le motivazioni della sentenza. Alla base del no al ricorso della lavoratrice, a stretto contatto con anziani non auto-sufficienti, la giudice ha ritenuto cheAnche se il rifiuto alla vaccinazione della donna era dettato dai dubbi sul vaccino e dalla poca chiarezza e mancanza di informazioni su effetti collaterali e controindicazioni, la giudice ha stabilito il datore di lavoro ha legittimamente interrotto la collaborazione di lavoro "fino a completa vaccinazione".In precedenza Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, aveva paragonato i medici che non credono ai vaccini agli ingegneri che non credono ai numeri.

raus jUEde Intanto però il TAR di Bologna ha riammesso al lavoro (e allo stipendio) i sanitari di Bologna che non si erano vaccinati (seguiti dall' avv. Daniele Granara). Lo Stato presto si sfascerà per le sue stesse contraddizioni istituzionali. 3

raus jUEde Cioè plaudi che quella donna perde lavoro e stipendio? Ok. si vaccina come lo sei tu, ed entrambi siete immuni al virus. Ma non ti rendi conto che è un vaccino che non serve a niente, neanche a evitarti l' ospedale (vedi Israele e Islanda)? 3

7

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaccino, coronavirus in italia, vaccinazione in italia