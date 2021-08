https://it.sputniknews.com/20210802/quasi-600-persone-arrestate-durante-le-proteste-anti-lockdown-a-berlino-fonti-della-polizia-12352563.html

Quasi 600 persone arrestate durante le proteste anti-lockdown a Berlino, fonti della polizia

Quasi 600 persone arrestate durante le proteste anti-lockdown a Berlino, fonti della polizia

Quasi 600 persone sono state arrestate durante le proteste contro le vaccinazioni e le misure di blocco anti COVID-19 nella capitale tedesca, almeno 10 agenti...

Un gruppo che si definisce scettico sul COVID, Querdenken, ha organizzato le manifestazioni di domenica contro le restrizioni legate al coronavirus. Le proteste si sono svolte nonostante il divieto delle autorità di Berlino."A tutt’ora, quasi 600 persone sono state arrestate", ha detto Cablitz a Sputnik ieri, domenica 1.mo agosto, spiegando che la cifra include sia le persone temporaneamente detenute a scopo di identificazione, sia le persone che hanno commesso violazioni gravi.Secondo il portavoce della polizia di Berlino, oltre 10 agenti delle forze dell'ordine sarebbero rimasti feriti durante la protesta non autorizzata di domenica. La polizia ha costretto i manifestanti a disperdersi e ha bloccato strade e piazze della città per impedir loro di muoversi e riunirsi in gruppi più grandi.Cablitz ha stimato che il numero totale di manifestanti che sono scesi nelle strade di Berlino domenica fosse pari o superiore a 5.000.

msan.mr Il pugno forte è come il vaccino che genera le varianti! Ma per la stupidità l'unico vaccino veramente efficace è la ragione! 0

